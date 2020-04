Coronavirus, Ministro Azzolina: “Al lavoro per il rientro a scuola, ci sono 3 scenari”

“Stiamo lavorando per tornare a scuola a settembre. Tre sono gli scenari: il migliore e’ tornare nella massima normalita’ come la conosciamo a sempre; puo’ essere che il coronavirus ci sia ma che non sia aggressivo, allora il ritorno in classe sara’ a piccoli gruppi: possiamo prevedere allora una meta’ in presenza e una meta’ a distanza; la terza e’ di un coronavirus molto aggressivo, e’ quella che nessuno si augura. A settembre a scuola bisogna tornare tutti, noi non vediamo l’ora di risentire la campanella, abbiamo bisogno di normalita’ nel rispetto della sicurezza“: lo ha affermato il Ministro Lucia Azzolina a Rai News.

“Per i più piccoli stiamo studiando delle soluzioni non solo nella prospettiva di settembre ma anche molto più vicine nel tempo, sto lavorando con gli enti locali e gli altri ministri. La scuola riapre a settembre ma stiamo lavorando per dare risposte a maggio alle famiglie“.

“A luglio e agosto metterò a disposizione locali, cortili e palestre delle scuole per realizzare i centri estivi. Non ci sarà didattica e non verra’ coinvolto il personale scolastico ma il Terzo Settore“.