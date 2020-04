Coronavirus, Ministro Boccia: “Dopo il 18 maggio si potranno fare scelte differenziate”

“Fino al 18 monitoriamo la situazione, dopo si potranno fare scelte differenziate sulla base dei contagi“: lo ha dichiarato il Ministro agli Affari regionali Francesco Boccia in un’intervista al Corriere della Sera.

In riferimento all’ipotesi di “grande fuga” dal Nord al Sud lunedì, Boccia precisa che “non si può andare da una Regione all’altra, si può tornare alla propria residenza se coincide col domicilio di tutto l’anno, altrimenti bisogna aspettare“. “I viaggi tra Regioni non sono autorizzati e questo serve a tutela di tutti. Stiamo parlando di due settimane, il 18 maggio vedremo“.