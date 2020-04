Dopo questa emergenza “potrà esserci una svolta ‘green’, una ripresa diversa. E’ necessario inquinare un fiume per produrre di più? Penso proprio di no. E’ necessario usare i carburanti tradizionali, non si possono usare le auto elettriche? Penso a una serie di piccole cose che possono consentire una vita migliore“: lo ha affermato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa a Rainews24. “Il ministero dell’Ambiente continua a lavorare anche in telelavoro“.