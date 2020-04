Coronavirus, Ministro De Micheli: “Niente seconde case a Pasqua, restate a casa”

“Aperture limitate ma soprattutto ancora tanta cautela, tanta prudenza. E’ vero che le cose vanno un po’ meglio, ma è anche vero che dobbiamo continuare a proteggerci e proteggere le persone che amiamo“: lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, in un’intervista a Rainews 24, riferendosi alla possibilità di un nuovo lockdown fino al 3 maggio. Sull’ipotesi che per Pasqua qualcuno tenti di andare nelle seconde case, il ministro precisa: “Non bisogna farlo. Ci sono Regioni che faranno ordinanze per scoraggiare le persone che pensano di andare per Pasqua nelle seconde case, Ci sarà tempo e modo. Se proteggiamo la nostra salute avremo tutti la possibilità di tornare nelle nostre seconde case, di tornare a fare vacanze o di andare al mare, se invece, ci ammaliamo o facciamo ammalare qualcuno, tutto questo non sarà possibile“.