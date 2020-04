Coronavirus, Ministro Lamorgese: controlli rafforzati, Pasqua blindata

“Anche a Pasqua dobbiamo rimanere tutti a casa per il nostro bene e dei nostri cari, e per consentire all’Italia di ripartire il prima possibile“: lo ha affermato, in un’intervista al Corriere della Sera, il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, la quale assicura che per quei giorni “i controlli sugli spostamenti affidati alle forze di polizia sono stati rafforzati, per scongiurare i trasferimenti nelle seconde case e nelle località turistiche“.

“Sarebbe un peccato vanificare” i risultati raggiunti sino adesso, “proprio ora che si intravede un po’ di luce“.