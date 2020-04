Coronavirus, Ministro Spadafora: “Lavoriamo per riaprire le palestre a maggio. Lega e FIGC pensino a un piano B”

“Stiamo lavorando al protocollo per le riaperture di palestre e centri sportivi. Io vorrei che a maggio potessero riaprire. Stiamo lavorando all’istituzione di un fondo per venire incontro a chi ha avuto danni economici dalla chiusura“: lo ha affermato il Ministro Vincenzo Spadafora a Omnibus, su La7.

“Faccio un appello alla Lega e alla Figc: comincino a pensare a un piano B. Le soluzioni possono essere tante”

“Entro questa settimana il comitato tecnico scientifico stabilirà se il protocollo per gli allenamenti è attuabile o meno. Per sapere se il campionato riprenderà il 15 giugno, bisogna aspettare. Ho letto che alcuni presidenti vogliono scrivere al premier Conte… Siamo nello stesso governo, scrivano a lui, a me, alla ministra De Micheli, decideremo tutti insieme“.