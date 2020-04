Coronavirus, Ministro Speranza: “E’ ancora dura ma la vita vincerà”

“All’ingresso del Ministero c’è questa targa. E’ la definizione dell’Oms che oggi celebra la giornata mondiale della salute. Quest’anno è dedicata agli infermieri e alle ostetriche. Sono straordinarie le donne e gli uomini che in questi giorni combattono contro il nuovo Coronavirus con l’unico obiettivo di salvare la vita ad altri esseri umani. Nello stesso momento, c’è chi si adopera per far venire alla luce quei bambini che rappresentano il nostro futuro. E’ ancora dura, ma alla fine la vita vincerà“: lo ha scritto in un post su Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza.