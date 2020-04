Coronavirus, modella positiva dopo 2 mesi: “Nessuno mi aiuta”

Prima contagiata di cui si è saputo a Bologna, dopo quasi due mesi e sei tamponi è risultata ancora positiva al coronavirus, diventando un caso quasi unico in Italia e probabilmente al mondo, tanto da essere definita dall’infettivologo del Sant’Orsola Luciano Attard un caso di studio. Di solito la positività non supera infatti le quattro settimane.

Bianca Dobroiu, modella di 23 anni, era entrata in ospedale il 28 febbraio scorso con febbre altissima, oltre 40, e gran male alle ossa, ed era stata dimessa pochi giorni dopo, il 6 marzo, quando il termometro registrava al massimo 37.2, non di più: è ancora in isolamento a casa, non guarita dal coronavirus.

“Fisicamente sto bene, non ho assolutamente nulla – dichiara Bianca all’Agi – però continuo a rimaner positiva e nessuno dice niente: invece di venirmi incontro, aiutarmi, non so in qualunque modo. La mia preoccupazione deriva da questo, perché c’è menefreghismo da parte dei medici, della sanità pubblica, da parte di tutti. Essendo una situazione del tutto diversa – spiega ancora la modella – non ho avuto riscontro da parte di nessuno; nessuno ne parla, nessuno dice nulla alla fine. Mi aspetterei semplicemente delle spiegazioni o magari che facessero degli accertamenti. Ho saputo comunque di casi come i miei, tipo un ragazzo delle Iene, ce ne sono: ho parlato con lui, anche lui è positivo da una quarantina di giorni, non come me da 60, ma non è molto lontano alla fine”.