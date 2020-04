Coronavirus, il modello-Calabria funziona: boom di guariti, ospedali svuotati e il 99% dei tamponi negativi

Il modello Calabria funziona: la Regione più meridionale dell’Italia ha disposto nelle ultime settimane tamponi a tappeto a tutti i soggetti a rischio, e oggi ha raggiunto quota 16.766 test effettuati dall’inizio dell’epidemia (su una popolazione regionale inferiore ai 2 milioni di abitanti): i casi positivi sono soltanto 923, appena il 5,5% dei controllati, la percentuale più bassa dell’intera Italia. Funziona la strategia della Regione che ha disposto 14 zone rosse in piccoli comuni in cui erano esplosi i primi focolai, spegnendoli sul nascere. E adesso gli ospedali si stanno svuotando: oggi è diminuito per la prima volta il numero di persone ammalate, che sono complessivamente 795 ma quasi tutti (616) in isolamento domiciliare perchè non hanno sintomi. I ricoverati in terapia intensiva in tutta la Regione sono appena 14, la capienza delle rianimazioni calabresi è ferma al 9% dei posti disponibili. E oggi su 718 tamponi, soltanto 8 sono risultati positivi: ha il Coronavirus appena l’1,1% dei controllati, a fronte di un 98,9% di negativi, ennesima conferma del fatto l’epidemia non sta circolando nella popolazione calabrese. Complessivamente sui 923 positivi ci sono 66 morti e 62 guariti, di cui 5 oggi e 7 ieri.

I 923 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Cosenza 288 casi : 17 morti , 14 guariti , 47 ricoverati in reparto, 4 ricoverati in rianimazione, 206 in isolamento domiciliare.

: , , 47 ricoverati in reparto, 4 ricoverati in rianimazione, 206 in isolamento domiciliare. Reggio Calabria 263 casi : 15 morti , 18 guariti , 36 ricoverati in reparto, 4 ricoverati in rianimazione, 190 in isolamento domiciliare.

: , , 36 ricoverati in reparto, 4 ricoverati in rianimazione, 190 in isolamento domiciliare. Catanzaro 192 casi : 23 morti , 21 guariti , 57 ricoverati in reparto, 6 ricoverati in rianimazione, 85 in isolamento domiciliare.

: , , 57 ricoverati in reparto, 6 ricoverati in rianimazione, 85 in isolamento domiciliare. Crotone 112 casi : 6 morti , 5 guariti , 17 ricoverati in reparto, 84 in isolamento domiciliare.

: , , 17 ricoverati in reparto, 84 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 68 casi : 5 morti , 4 guariti , 8 ricoverati in reparto, 51 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria:

I soggetti in quarantena volontaria sono 7.632, così distribuiti:

Cosenza: 2.293

Reggio Calabria 1.788

Catanzaro: 1.632

Crotone: 1.421

Vibo Valentia: 498

Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 14.212.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro.

E’ attivo per donazioni alla Protezione civile regionale il c/c IBAN IT 59 S 03111 04599 000000000917 intestato a Regione Calabria emergenza Covid 19.