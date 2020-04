A distanza di poche ore dall’ultimo decesso correlato al Coronavirus il Molise registra la 20ª vittima: l’aggiornamento è stato fornito dall’Azienda sanitaria regionale. Dall’inizio dell’emergenza sono 284 i casi di positività, 40 quelli di persone guarite, 4.478 i tamponi finora eseguiti. All’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, Hub regionale per il Covid-19, è ricoverato in terapia intensiva un solo paziente, 13 quelli in malattie infettive.