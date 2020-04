Coronavirus, oltre 200mila morti nel Mondo: in Cina pochissimi casi, negli USA Trump non partecipa al briefing con la stampa

Nel Mondo la pandemia di Coronavirus ha causato 203.025 morti: è l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University.

In totale i contagi sono 2.898.082 e le guarigioni 822.165.

A Wuhan, principale focolaio della pandemia, ci sono al momento solo 12 persone contagiate dal Coronavirus, e nessuna in condizioni gravi: lo ha confermato la Commissione nazionale per la salute cinese, precisando che per l’11° giorno consecutivo non si sono registrati decessi nel Paese. Le autorità sanitarie hanno precisato che, nelle ultime 24 ore e fino alla mezzanotte di sabato ora locale, 11 persone erano state dichiarate guarite e dimesse dopo aver superato l’infezione e che in città, e in tutta la provincia dell’Hubei, restano 12 casi ‘attivi’.

In tutta la Cina sono solo 51 i casi gravi: 11 quelli diagnosticati in tutto il Paese nelle ultime 24 ore, 5 dei quali tra persone provenienti dall’estero. Dei restanti sei casi, cinque sono stati diagnosticati nella provincia nord-orientale di Heilongjiang, l’altro caso è stato registrato nella provincia sud orientale di Guangzhou.

Il numero totale dei decessi in Cina rimane fermo a quota 4.632, mentre sono 82.827 i casi diagnosticati dall’inizio della pandemia. Il numero totale di guariti e dimessi è 77.394, e le infezioni ‘attive’ nel Paese 801.

Gli Stati Uniti hanno registrato altre 2.494 vittime di nelle ultime 24 ore, aggiornando il bilancio dei decessi nel Paese a 53.694. Il dato è in aumento rispetto ai 1.258 del giorno precedente. I casi di contagio sono arrivati a 939.053.

“Qual è lo scopo di tenere delle conferenze stampa della Casa Bianca quando i patetici media fanno solo domande ostili e si rifiutano di riportare accuratamente la verità dei fatti!“: lo ha scritto in un tweet il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo che per la prima volta da un mese non ha partecipato al briefing quotidiano sull’emergenza. La decisione è seguita alle polemiche scoppiate nelle ultime 48 ore in seguito alla sue dichiarazioni su una possibile cura con iniezioni di disinfettante ed esposizione ai raggi ultravioletti.

In Canada i contagi hanno superato quota 45.000 (45.354) dal 15 gennaio a oggi, con 1.466 casi nelle ultime 24 ore. lo ha confermato il Ministero della Salute. Il dato recente è leggermente in calo rispetto a venerdì, quando erano stati registrati 1.778 contagi. Sono circa 16.400 i pazienti guariti, mentre 2.465 persone sono morte.

Il primo ministro Justin Trudeau ha dichiarato che, secondo le previsioni del governo, l’epidemia in Canada raggiungerà il suo picco a fine maggio e che la prima ondata dell’infezione si concluderà a fine estate.

Da oggi entra in vigore la revoca parziale delle misure di lockdown per i minori di 14 anni in Spagna, che potranno uscire in strada per la prima volta dopo 44 giorni di confinamento, ordinato dal governo per contenere l’epidemia. La direttiva del ministero della Salute sul tempo libero dei minori è stata pubblicata ieri sera sulla Gazzetta ufficiale.

Il Regno Unito ha superato i 2 mila morti a causa del Coronavirus: è quanto riporta la BBC specificando che è il quinto Paese a superare tale soglia.