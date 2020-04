Coronavirus, focus sul mondo: in Ecuador rimossi 800 corpi dalle case, in USA superati i 22 mila morti, in Francia è ancora lockdown

Supera quota 22mila il numero delle morti a causa del Coronavirus negli Stati Uniti. Secondo i dati della Johns Hopkins University nello specifico, i decessi sono 22.109, mentre i casi totali sono 557.590.

La situazione in Ecuador

La polizia dell’Ecuador, invece, nelle ultime tre settimane, ha rimosso quasi 800 cadaveri da abitazioni private a Guayaquil, epicentro dell’epidemia di Covid-19 nel Paese, dopo che il nuovo coronavirus ha sovraccaricato ospedali e servizi funebri. “Il numero di cadaveri che abbiamo recuperato con la task force dalle case della gente ha superato 700”, ha dichiarato Jorge Wated, che guida il gruppo della polizia e del personale militare creato dal governo per contribuire alla gestione della crisi. Su Twitter, Wated ha reso noto che la task force congiunta, nelle ultime tre settimana, ha recuperato 771 corpi da abitazioni e altri 631 da ospedali, i cui obitori sono pieni. Il funzionario non ha specificato la causa della morte di queste persone, tra cui 600 sono state sepolte dalle autoirta’. L’Ecuador ha registrato 7.500 casi di Covid-19 da quando e’ stato confermata la prima diagnosi il 29 febbraio. La provincia costiera di Guayas raccolgie oltre il 70% dei contagi del Paese, con 4 mila casi solo nel capoluogo Guayaquil.

Verso il rinnovo lockdown in Francia

Il bilancio complessivo delle vittime in Francia a causa del coronavirus è salito a quasi a 14.400, ma per il quarto giorno consecutivo, un numero leggermente inferiore di persone è stato ricoverato in terapia intensiva, 35 in meno. Le statistiche di domenica, rilasciate dal ministero della Sanità, confermano che il paese sta raggiungendo un “altissimo plateau” e riflettono i primi segnali che quasi quattro settimane di reclusione e la “drastica riduzione dei contatti” stanno producendo un effetto, afferma una nota. Le misure di confinamento sono iniziate il 17 marzo, sono state rinnovate una volta e dovrebbero essere prorogate di nuovo, con un probabile annuncio alla nazione oggi da parte del presidente, Emmanuel Macron.

Dal 1 ° marzo, gli ospedali e le case di cura hanno contato 14.393 morti. Delle 31.836 persone attualmente ricoverate in ospedale per Covid-19, oltre 1.600 sono state ricoverate nelle ultime 24 ore, ha riferito il ministero della Salute. Tuttavia, con oltre 6.800 pazienti trattati in terapia intensiva domenica, 35 persone meno di un giorno prima, si affaccia un raggio di speranza per gli operatori sanitari sovraccarichi e le autorità in cerca di piccoli segni di cambiamento. Dall’inizio dell’epidemia in Francia, sono stati registrati 95.400 casi di contagio.

79 nuovi casi in Kosovo, nel paese 362 contagi

Le autorita’ del Kosovo hanno confermato 79 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, portando cosi’ il totale dei contagiati nel paese a 362 persone: si tratta dell’incremento giornaliero piu’ consistenti dall’inizio dell’epidemia. Lo si apprende dai dati aggiornati resi noti dall’Istituto nazionale per la salute pubblica. Stando alle informazioni diffuse, sono stati rilevati nuovi contagi i 16 comuni diversi: 35 di essi solo nella citta’ di Ferizaj, a 35 chilometri a sud della capitale Pristina. Per quanto riguarda i decessi e i guariti, il bilancio totale si e’ attestato rispettivamente a sette e 59 persone. Il ministro della Sanita’, Arben Vitia, ha dichiarato che e’ probabile che la curva dei contagi raggiunga il picco nel corso di questa settimana.

In Bulgaria 676 contagi, 31 i morti

Sono attualmente 676 le persone attualmente positive al Covid-19 in Bulgaria: un dato la cui crescita e’ ormai prossima ad un punto percentuale. Lo si apprende dagli ultimi dati diffusi dal capo del quartier generale operativo per il contrasto all’epidemia, Ventislav Mutafchiiski. Per quanto riguarda i decessi e i guariti, il bilancio totale si e’ attestato rispettivamente a 31 e 71 pazienti: l’eta’ media dei morti e’ pari a 64 anni. Al momento nel paese ci sono 230 pazienti positivi ricoverati in ospedale, 36 dei quali in terapia intensiva perche’ necessitano di supporto respiratorio.