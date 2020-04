Coronavirus nel mondo: in Francia trend in decrescita, ospedali di Mosca messi a dura prova: le ultime notizie

La pandemia di coronavirus continua a mettere in ginocchio il mondo, tra contagi in crescita, ospedali in difficoltà e misure restrittive estese. Ecco le ultime notizie dall’estero.

Sono 93.700 i casi confermati di Coronavirus in Francia, 3.114 in più di quelli comunicati ieri. Lo ha annunciato il direttore generale della Sanità francese, Jerome Salomon: si tratta del terzo giorno consecutivo di trend in decrescita. Riguardo i decessi, la Francia ne ha accertati complessivamente 13.832: nel dettaglio, c’è stato un aumento di 353 morti in ospedale e 290 negli Ehpad (strutture per anziani non autosufficienti). Almeno 67.300 persone sono state ricoverate in ospedale dal 1 marzo: al momento, in 31.320 sono ancora nei nosocomi. Nelle ultime 24 ore, 2.044 persone in più sono state portate negli ospedali, un altro numero considerato “positivo”. Attualmente ci sono 6.883 ricoveri in terapia intensiva: rispetto al rilevamento precedente ce ne sono 255 in più, ma 121 in meno rispetto al giorno prima. Questa cifra equivale a “un terzo giorno negativo”. “È rimanendo a casa che si salva la vita. Ripeto, non dobbiamo allentare gli sforzi (…) Non è il momento delle misure di deconfinamento, è quello di rispettare misure ancora più severe”.

L'”enorme afflusso” di pazienti affetti da Coronavirus sta iniziando a mettere a dura prova gli ospedali di Mosca. Lo ha reso noto il Cremlino. Mosca e altre regioni sono state in lockdown per quasi due settimane, ma gli ospedali della capitale sono ancora in fase di ampliamento. “La situazione a Mosca e San Pietroburgo, ma soprattutto a Mosca, è piuttosto tesa perché il numero di malati sta crescendo”, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un’intervista alla televisione di stato, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa russe. “C’è un enorme afflusso di pazienti. Stiamo vedendo ospedali a Mosca lavorare in modo estremamente intenso, in modalità eroica, di emergenza”, ha aggiunto.

I contagiati da Coronavirus sono ormai in Polonia 6.356, di cui 208 morti. Lo ha reso noto oggi il ministero della sanita’. Nel corso delle ultime 24 ore sono stati fatti l’11.200 i tamponi eseguiti. Il numero totale dei test realizzati dall’inizio della epidemia in Polonia e’ quasi 130 mila. L’opinione pubblica polacca e’ intanto sotto shock per il fatto che ieri molte autorita’ dello Stato, premier e diversi ministri in testa, trascurando le restrizioni sul “distanziamento sociale” e il divieto di organizzare i raduni di oltre cinque persone, hanno accompagnato Jaroslaw Kaczynski, il leader del partito Diritto e giustizia, nel corso della deposizione delle corone di fiori a Varsavia davanti ai monumenti di Lech Kaczynski e di altri 95 passeggeri del volo Tupolew 154 morti a causa della sciagura aerea a Smolensk esattamente 10 anni fa.

Il ministro della Salute turco, Fahrettin Koca, ha reso noto il bilancio dell’epidemia di Coronavirus: i morti sono 1.101 morti, 95 dei quali nelle ultime 24 ore. Koca ha aggiunto che la Turchia ha superato i 30 mila test e punta ad aumentare il numero di tamponi da effettuare su base giornaliera per poter cosi’ a curare preventivamente i malati, considerando che ci sono ben 1.600 pazienti in terapia intensiva. Aumentano pero’ a ritmo vertiginoso i casi positivi, 5.137 quelli scoperti nelle ultime 24 ore, con il totale dei casi che ha superato quota 52 mila. Il ministro ha anche reso noto che in tutto 2.965 pazienti sono stati dimessi dagli ospedali del Paese dopo aver sconfitto il virus, riscontrato ufficialmente in Turchia il 10 marzo scorso.

L’Argentina ha deciso di estendere di due settimane, fino al 26 aprile, le restrizioni obbligatorie per frenare la diffusione del coronavirus. Nel paese al momento si sono accertati 1975 casi di contagio, 82 dei quali mortali. “Le nostre cifre paragonate con quelli di Stati Uniti, Italia, Spagna, Cile o Brasile, dimostrano che la quarantena ha senso anche se siamo ancora lontani dall’obiettivo”, ha dichiarato il presidente Alberto Fernandez.

Il governo cubano ha ordinato la sospensione di tutto il trasporto pubblico e la chiusura dei centri commerciali per frenare la diffusione del coronavirus dopo aver registrato 620 casi positivi al Covid-19 e 16 decessi. Resterà garantito il trasporto di tutti coloro che lavorano nei servizi necessari, dai medici a chi assicura le consegne di beni essenziali. Bar e ristoranti dovranno chiudere dopo le 20.

La Tunisia registra nelle ultime 24 ore altri 14 nuovi contagi da Coronavirus, che portano a 685 il totale dei casi confermati nel Paese. Lo rende noto in un comunicato il ministero della Sanita’ di Tunisi precisando che i decessi ufficiali sono 28. In aumento le persone guarite, da 25 a 43.

L’Algeria ha registrato nelle ultime 24 ore altri 64 nuovi casi di Coronavirus, che portano a 1.825 il bilancio dei contagiati totali nel Paese. Lo ha reso noto il ministero della Sanita’ di Algeri in un comunicato della Commissione speciale per monitorare il diffondersi della malattia, precisando che i decessi sono ormai 275. Aumentano anche i guariti, che passano a 460. 1722 i pazienti trattati con farmaci alla clorochina.