Coronavirus: nel Mondo oltre 1,2 milioni di casi e oltre 64mila morti, negli USA le “settimane più difficili”

Nel Mondo sono ormai oltre 1,2 milioni i casi di Coronavirus confermati: secondo la Johns Hopkins University, il numero di morti è salito a 64.703.

Gli Stati Uniti stanno per affrontare le settimane “più difficili“: lo ha affermato il presidente Donald Trump. “Sfortunatamente ci saranno molti decessi“, ha detto in un briefing con i giornalisti. “Questo paese non è stato progettato per essere chiuso“. “La cura non può essere peggiore del problema.”

Il numero di persone infette negli Stati Uniti ha superato le 300mila unità, con un bilancio delle vittime che ha superato 8.100, di cui più di 3.500 nello Stato di New York.

Da quando è esplosa l’epidemia di Coronavirus in Cina, almeno 430mila persone sono arrivate negli USA con voli diretti dalla Cina, di cui circa 40mila negli ultimi due mesi, dopo la stretta di Donald Trump sui viaggi: lo riporta il New York Times. La maggior parte dei passeggeri, di varia nazionalità, è arrivata a gennaio negli aeroporti di Los Angeles, San Francisco, New York, Chicago, Seattle, Newark e Detroit. Migliaia di loro hanno volato direttamente da Wuhan, epicentro dell’epidemia di Coronavirus.

I voli sono proseguiti la scorsa settimana, con i passeggeri che viaggiano da Pechino a Los Angeles, San Francisco e New York, in base a regole che esentano gli americani dal blocco che è entrato in vigore il 2 febbraio.

Il Brasile ha registrato 1.222 nuovi casi di Coronavirus in un solo giorno, portando il numero dei contagiati oltre 10.000, mentre ha confermato altri 73 decessi, facendo salire il bilancio delle vittime a 432: lo ha reso noto il Ministero della salute, secondo il quale il numero di casi positivi ha raggiunto quota 10.278.

Il Brasile diventa così il paese latinoamericano attualmente più colpito dalla pandemia.

Superati i 1.000 casi di coronavirus in Nuova Zelanda: lo ha annunciato il Ministero della Sanità. Nel paese ci sono 1.039 casi, un dato in crescita di 89 unità rispetto al giorno precedente. Per ora si è registrato una sola vittima.