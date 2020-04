Coronavirus, oltre 42mila morti nel Mondo e 860mila casi: 4mila vittime negli USA, la Cina pubblica i dati degli asintomatici

Oltre 42.000 morti con Coronavirus nel Mondo: è il dato aggiornato della Johns Hopkins University, che rileva 42.341 vittime a livello globale. Aumentano anche i contagi, che arrivano a 859.796.

L’Italia è il primo Paese nel triste bilancio delle vittime (12.428), mentre gli Stati Uniti sono primi per numero di casi confermati (189.618).

La Cina segnala 36 nuovi casi di Coronavirus, 35 dei quali “importati”. I dati della Commissione sanitaria nazionale riportano un totale di 806 casi “di ritorno”, mentre l’unico caso di trasmissione locale viene segnalato nel Guangdong. Le autorità sanitarie confermano inoltre che altre 7 persone con Coronavirus sono morte, 6 in Hubei (la più colpita) e una a Shanghai. Ieri sono stati dimessi dagli ospedali altri 186 pazienti: il totale sale dunque a 76.238 persone guarite.

La Cina ha confermato il decesso di 3.312 persone con Coronavirus e 81.554 contagi.

Le autorità sanitarie cinesi hanno reso noto oggi per la prima volta che 1.367 pazienti asintomatici, contagiati dal Coronavirus, sono sotto osservazione nel Paese: l’annuncio segue le indicazioni di Pechino, ed hanno lo scopo di dissipare i timori di possibili casi nascosti. Secondo i dati comunicati questa mattina, dei 1.367 pazienti asintomatici, almeno 130 hanno contratto il virus nelle ultime 24 ore.

Sono ormai più di 4.000 i morti con Coronavirus negli Stati Uniti, secondo la Johns Hopkins University: per la precisione si registrano 4.076 decessi e 189.618 casi.

Secondo la CNN, solo martedì si sono registrate almeno 830 vittime.

Più di 3.500 persone sono morte in Francia per il Coronavirus, secondo gli ultimi dati ufficiali delle autorità di Parigi. Ieri il Paese ha registrato un aumento record dei decessi, con 499 persone morte per il Covid-19 in 24 ore. Un bilancio che ha portato il totale delle vittime a 3.523. Il numero dei pazienti in rianimazione è invece pari a 5.565.