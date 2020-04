Coronavirus, oltre 42mila morti nel Mondo e 860mila casi: almeno 830 vittime negli USA in un solo giorno

Oltre 42.000 morti con Coronavirus nel Mondo: è il dato aggiornato della Johns Hopkins University, che rileva 42.341 vittime a livello globale. Aumentano anche i contagi, che arrivano a 859.796.

L’Italia è il primo Paese nel triste bilancio delle vittime (12.428), mentre gli Stati Uniti sono primi per numero di casi confermati (189.618).

Sono ormai più di 4.000 i morti con Coronavirus negli Stati Uniti, secondo la Johns Hopkins University: per la precisione si registrano 4.076 decessi e 189.618 casi.

Secondo la CNN, solo martedì si sono registrate almeno 830 vittime.

Più di 3.500 persone sono morte in Francia per il Coronavirus, secondo gli ultimi dati ufficiali delle autorità di Parigi. Ieri il Paese ha registrato un aumento record dei decessi, con 499 persone morte per il Covid-19 in 24 ore. Un bilancio che ha portato il totale delle vittime a 3.523. Il numero dei pazienti in rianimazione è invece pari a 5.565.