Coronavirus, oltre 126mila vittime nel Mondo: solo a New York 10mila morti, la Corea del Sud sfida la pandemia e si reca alle urne

In base al conteggio globale tenuto dalla Johns Hopkins University, le vittime della pandemia da Coronavirus sono 126.681, per 1.982.281 casi confermati di cui 609.407 negli Stati Uniti.

Negli USA sono morte 2.228 persone nelle ultime 24 ore.

La città di New York, al centro della pandemia da Coronavirus, ha alzato il numero di morti di oltre 3.700 dopo che le autorità hanno fatto sapere di aver incluso nel calcolo persone che non erano mai state testate ma che, dai sintomi riscontrati, il virus è stata la causa del decesso. Le nuove cifre, pubblicate dal locale Dipartimento alla Salute, hanno alzato a oltre 10mila le vittime dell’epidemia in città e a oltre 26mila il totale dei morti a oggi negli Stati Uniti.

La Corea del Sud sembra ormai aver stabilizzato il trend verso l’uscita dall’emergenza pandemia Coronavirus: secondo il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie i nuovi contagiati in tutto il Paese nella giornata di ieri sono stati solo 27.

Decimo giorno con trend stabilmente decrescente sotto le 50 unità.

Il bilancio complessivo dei contagiati in Corea del Sud è a quota 10.591. Le persone guarite sono 7.616, ovvero il 71,9% dei contagiati. In 124 il Coronavirus non ha prodotto immunità, essendosi registrato un ritorno della malattia dopo essere risultati negativi al tampone e dichiarati guariti. Rimangono in vigore le misure di distanziamento sociale adottate nell’emergenza di recente prorogate dal Governo di Seoul.

La Corea del Sud è impegnata oggi nella tornata elettorale di rinnovo dei 300 seggi dell’Assemblea nazionale, il parlamento monocamerale, come primo grande Paese che si reca alle urne sfidando la pandemia del Coronavirus.

Con l’adozione di misure di protezione, tra la misurazione della temperatura corporea e l’uso di mascherina, disinfettante e guanti prima di raggiungere le cabine per il voto, la prova elettorale è vista come un referendum sull’operato del presidente Moon Jae-in, salito nei sondaggi ai massimi degli ultimi 18 mesi grazie alle politiche di contenimento del virus.

Secondo la National Election Commission, gli elettori iscritti sono 44 milioni.