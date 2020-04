Il Coronavirus nel Mondo: nuovo record di morti negli USA, Trump lancia minacce e accuse all’OMS

La pandemia di Coronavirus nel Mondo fa registrare ormai 1.430.453 contagi a livello globale: lo ha rilevato, nell’ultimo aggiornamento, la Johns Hopkins University. Le vittime sono salite a 82.133, mentre le guarigioni sono 301.385.

La Cina ha registrato ieri 62 nuovi casi di infezione da Coronavirus, di cui 59 importati (saliti in totale a 1.042) e tre domestici in Shandong (2) e Guangdong (1). La Commissione sanitaria nazionale ha segnalato due nuovi decessi, di cui uno a Shanghai e uno nell’Hubei. I contagi in totale sono 81.802, di cui 1.190 sotto trattamento, 3.333 decessi e 77.279 guariti. Sono 137 i nuovi asintomatici, di cui 102 importati, mentre sono 1.095 quelli sotto osservazione.

La Corea del Sud ha registrato ieri 53 nuovi casi, poco più dei 47 di lunedì, per 10.384 totali.

Secondo il Korea Centers for Disease Control and Prevention, i decessi sono saliti di 8 unità, a 200. Ulteriori 80 persone sono guarite, per complessive 6.776. I nuovi contagi importati sono 14, e il totale è 832.

Nuovo record di decessi per il Coronavirus negli Stati Uniti: registrati quasi 2mila i morti in 24 ore, secondo l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Con 1.939 nuove vittime, il totale dei morti negli USA sale a 12.907, facendolo diventare il Paese più colpito fino a questo momento dopo l’Italia (17.127 morti) e la Spagna (14.045 morti). Trump ha parlato di “spiragli di speranza” sebbene questa settima e forse anche la prossima “saranno molto dolorose”

Il tycoon ha poi attaccato l’OMS accusandola di risposta tardiva e minacciando di tagliare i finanziamenti: in particolare Trump contesta il fatto che non sia subito stato raccomandato il blocco dei viaggi per impedire al virus di lasciare la Cina.

“Altri Paesi hanno di fatto più casi di coronavirus di quelli dichiarati, solo che riportano numeri ingannevoli o sbagliati“: ha affermato il presidente Trump. “Se non avessimo chiuso avremmo perso tante altre vite. L’OMS non aveva detto di chiudere i confini con la Cina“. “Questa settimana è stata molto difficile ma stiamo iniziando a vedere segnali di speranza. La nostra strategia sta funzionando“.