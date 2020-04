Coronavirus, sfondato il tetto di un milione e mezzo di contagiati nel mondo: altri 765 morti nel Regno Unito, preoccupante aumento a Tokyo

Sono più di un milione e mezzo le persone contagiate dal coronavirus nel mondo. Lo rende noto la Johns Hopkins University, affermando che sono 1.502.618 i casi confermati a livello globale. Ecco gli ultimi aggiornamenti dal mondo.

Altre 765 persone hanno perso la vita in Gran Bretagna a causa del coronavirus, portando così a 7.248 il totale delle vittime per il Covid-19. Lo riferiscono le autorità sanitarie britanniche, chiarendo che 140 morti risalgono a ieri, mentre gli altri 568 si riferiscono alla settimana scorsa (dal primo al 7 aprile) e gli altri 57 a marzo.

Sale a 409 il bilancio dei morti legati al coronavirus in Portogallo, stando all’ultimo bilancio, mentre sono quasi 14mila i contagi. Lo riferisce La Vanguardia. Oggi entrano inoltre in vigore nel paese misure ulteriori per contrastare la diffusione del virus decise in vista del periodo pasquale per scongiurare una impennata della malattia.

In Croazia da ieri e’ deceduta un’altra persona per conseguenze del coronavirus, mentre sono quaranta i nuovi casi positivi al Covid-19. Lo ha riferito l’Unita’ di crisi della Protezione civile. Il totale dei decessi e’ ora di venti persone, quasi tutte anziane oppure affette da serie malattie croniche. I contagiati hanno raggiunto il totale di 1.407, numero che comprende anche i 219 guariti. La crescita viene definita lineare e contenuta, ma con una situazione ancora non tale da considerare un serio allentamento delle misure restrittive. Da oggi fino a sabato, in vista della Pasqua cattolica, sono comunque stati riattivati i mercati all’aperto. Negli ultimi giorni particolare preoccupazione ha destato il contagio di una decina di anziani in una casa di riposo a Spalato, il primo caso di diffusione del virus in una struttura per anziani.

Le autorità giapponesi hanno fornito un ulteriore aggiornamento del bilancio delle vittime della pandemia COVID-19. Nelle ultime 24 ore i contagiati accertati sono stati 565, con un picco preoccupante a Tokyo: 181 decessi. In tutto al momento i contagiati sono 5.537 a cui vanno aggiunti i 712 della nave da crociera Diamond Princess, che è stata a lungo attraccata al porto di Yokohama. I morti al momento sono 108, a cui vanno aggiunti gli 11 decessi collegati alla Diamond Princess.