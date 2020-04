Coronavirus nel Mondo: solo 7 Paesi su 157 non sono in lockdown

Secondo stime della BBC, al momento, su un totale di 157 Paesi al Mondo, soltanto 7 non sono, o non sono più in “lockdown” a causa della pandemia di Coronavirus.

Precisando che tra le diverse misure di isolamento, distanziamento sociale e blocco delle attività esistono molte differenze e le decisioni di contenimento vanno dal coprifuoco assoluto a “raccomandazioni” di varia natura, solo in 7 paesi nessuna misura è in vigore o non è più in vigore: si tratta di Cambogia, Mongolia, Bielorussia, Nicaragua, Gambia, Ciad e Madagascar.