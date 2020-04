Coronavirus nel Mondo: in Spagna impennata di guariti, l’Iran allenta le misure

Sono saliti a 1.712.674 i contagi di Coronavirus nel Mondo, stando all’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University.

Al momento si contano 103.796 morti e 388.910 guarigioni.

In dettaglio, il bilancio di morti in Svizzera per il coronavirus è passato dagli 805 di ieri agli 831 di oggi mentre il numero di contagiati è salito da 24.308 a 24.900.

La Spagna ha registrato un nuovo crollo del numero di decessi nelle ultime 24 ore, 510 persone, per un totale di 16.353 decessi dall’inizio dell’epidemia. I nuovi casi confermati sono 4.800 per un totale di 161.851. Il dato più incoraggiante è quello dei guariti: 11.000 negli ultimi tre giorni che portano il totale a sfiorare i 60 mila con 59.109 persone uscite dalla malattia.

Il governo spagnolo ha prorogato di due settimane, fino al 25 aprile, il controllo alle frontiere terrestri con Francia e Portogallo: lo ha annunciato il ministero dell’Interno, come riportato dall’agenzia Efe. L’ordinanza, firmata dal ministro Fernando Grande Marlaska, entrera’ in vigore a mezzanotte, e “puo’ essere soggetta a nuove proroghe in caso di necessita’“. Il ristabilimento dei controlli alle frontiere interne e’ entrato il vigore il 17 marzo per contenere la diffusione del coronavirus. E’ permesso l’accesso al territorio nazionale solo a cittadini spagnoli, persone residenti in Spagna, lavoratori transfrontalieri e a chi e’ autorizzato per motivi di forza maggiore o situazioni di necessita’.

Nelle ultime 24 ore il Belgio ha registrato 327 nuovi decessi dovuti al Covid-19, di cui 106 negli ospedali e 219 in case di riposo. Il totale dei deceduti sale quindi a 3346. I nuovi contagiati sono 1.351, che porta a 28.018 il numero complessivo dei positivi. La maggior parte dei casi si trova nelle Fiandre (16.140 casi, cioe’ il 58%), seguiti dalla Vallonia (8.468 casi, il 30%) e Bruxelles (2.991 casi, l’11%).

E’ salito a 2.643 il numero delle persone che sono morte dopo aver contratto il coronavirus in Olanda, 132 nelle ultime 24 ore: lo rendono noto le autorità sanitarie olandesi, spiegando che 1.316 persone in più sono risultate positive da ieri, portando così a 24.413 il totale dei contagiati. Tra questi oltre mille sono ricoverati in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore, sono morte in tutto il Regno Unito 917 persone: il dato porta il totale a 9.875 persone secondo il Dipartimento di sanità e sicurezza sociale. I positivi al virus sono 78.991.

Il numero dei morti per coronavirus in Portogallo è cresciuto di 470 persone, portando il totale a 15.987. In 24 ore si registrano 35 morti in più rispetto ai dati di ieri e 570 nuovi contagi.

Ha superato la soglia dei 70mila il numero dei casi confermati di in Iran: lo ha annunciato il portavoce del ministero della Sanità di Teheran, Kianoush Jahanpour, riferendo di 1.837 nuovi contagi da ieri. Il portavoce, citato dall’agenzia di stampa ‘Mehr’, ha precisato che nelle ultime 24 ore ci sono stati 125 decessi, che hanno portato il bilancio a 4.357. I guariti sono poco meno di 42mila.

L’Iran ha annunciato un graduale allentamento delle misure restrittive messe in campo per fronteggiare la pandemia: nel Paese hanno riaperto gli uffici governativi fuori dalla capitale Teheran con 2/3 degli impiegati rientrati in sede mentre gli altri proseguono con lo smart working. Gli uffici governativi nella capitale riapriranno la prossima settimana con due terzi degli impiegati in sede e gli altri a distanza.

Una terza persona è morta a Malta a causa del coronavirus: lo ha reso noto il Ministero della Sanita’ maltese specificando che nelle ultime 24 ore sono stati individuati altre 20 positivita’ su un record di 1.288 tamponi (in rapporto alla popolazione e’ come se in Italia se ne facessero circa 155mila al giorno). Il totale sale cosi’ a 370, 16 le persone ufficialmente guarite. Dieci dei nuovi casi sono stati riscontrarti tra gli ospiti del centro per migranti di Hal Far, teatro di ripetute proteste. Durante la consueta conferenza stampa quotidiana la Sovrintendente per la Salute pubblica, Charmaine Gaici, ha specificato che il picco e’ atteso “tra 12 giorni” e che la strategia adottata da Malta e’ improntata sul modello di Hong Kong.

I contagi da coronavirus in Africa sono ormai saliti 12.973, mentre i decessi arrivano a 693: lo conferma il Centro africano per il controllo e la prevenzione delle malattie, organo dell’Unione Africana. La pandemia ha ormai toccato 52 paesi del continente, con l’esclusione soltanto del Lesotho e le Comore. Sono 2.064 le persone guarite. I paesi più colpiti sono Sudafrica, Egitto, Algeria, Marocco, Camerun, Senegal e Costa d’Avorio.