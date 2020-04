Coronavirus nel Mondo: gli Stati Uniti pronti a tornare alla normalità, nel Sud riaprono le attività non essenziali

La pandemia di Coronavirus fa registrare al momento 2.477.426 contagi nel Mondo: è l’ultimo aggiornamento del monitoraggio fornito dalla Johns Hopkins University. Le vittime sono ormai 170.324, mentre le guarigioni sono 647.632.

Nessun decesso per il Coronavirus è stato registrato in Cina nella giornata di ieri, così come domenica scorsa: lo hanno reso noto le autorità segnalando 11 nuovi contagi (da 12 il giorno precedente), di cui 4 importati. Il totale dei casi in Cina è salito a 82.758 e quello dei decessi a 4.632.

Negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono morte altre 1.433 persone a causa del Coronavirus, secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University. I decessi totali sono oltre 42mila nel Paese. I contagi sono oltre 784mila.

Il presidente Donald Trump ha invocato la rinascita dell’America lodando i governatori che stanno decidendo di riaprire i loro Stati allentando o revocando del tutto le restrizioni. Il tycoon ha difeso poi la sua strategia contro la pandemia: “Da mesi non lascio la Casa Bianca e ho salvato molte vite umane“, ha affermato riferendosi alla decisione di bloccare subito i voli dalla Cina, anche se in realtà alcuni collegamenti sono operativi e il divieto non vale per i cittadini statunitensi, i residenti e le loro famiglie.

“Sono stati fatti enormi progressi sul vaccino e le terapie“, ha spiegato Trump durante la consueta conferenza stampa alla Casa Bianca. “Se io potessi scegliere direi datemi la cura“, ha dichiarato , segnalando la sua preferenza per la terapia rispetto ai vaccini.

Via Twitter, Trump ha anticipato che firmerà un ordine esecutivo “alla luce dell’attacco da parte del nemico invisibile” per proteggere i cittadini americani, sospendendo “temporaneamente l’immigrazione negli Stati Uniti“.

Nonostante il bilancio, alcuni Stati del sud hanno cominciato a riaprire alcune attività non essenziali, anche sotto la pressione delle proteste di molti cittadini e piccoli imprenditori. La South Carolina ha consentito la riapertura dei grandi magazzini, dei negozi al dettaglio e dei mercati delle pulci a patto che si rispettino le linee guida sul distanziamento sociale. In Georgia via libera da venerdì prossimo alla riapertura delle palestre, di barbieri e parrucchieri, dei saloni di bellezza, del centri massaggi e di quelli per i tatuaggi. Da lunedì anche dei ristoranti e dei cinema. In Tennessee l’ordine di restare a casa verrà revocato a partire dal 30 aprile consentendo un ritorno quasi alla normalità. Il governatore dell’Indiana ha invece prorogato le restrizioni fino al primo maggio.