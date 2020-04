Coronavirus, il Mondo tenta il ritorno alla normalità: Pechino, Danimarca e Norvegia riaprono le scuole

Sono molti i Paesi nel mondo che pian piano tentano di tornare alla normalità dopo avere superato il picco di vittime e contagi di Coronavirus.

Tre mesi dopo la sospensione per l’emergenza coronavirus, Pechino riaprirà le scuole superiori (alunni da 15 a 17 anni) il 27 aprile. Con l’eccezione della provincia dell’Hubei, che non ha ancora stabilito un calendario, Pechino e’ l’unica divisione amministrativa del Paese che non aveva annunciato la ripresa di alcuna attivita’ scolastica.

Dopo settimane di chiusura per l’emergenza coronavirus, in Danimarca da mercoledì riapriranno gli asili e le scuole elementari, in almeno due scaglioni: 52 municipalità, fra cui Copenaghen, già da mercoledì, per altre 46 invece se ne riparla il 20 aprile, secondo quanto ha reso noto dall’associazione delle autorita’ locali danese (KL) citata da The Local.dk.

Lo scaglionamento dipende dai tempi di messa a norma, secondo le misure di sicurezza previste, degli istituti.

La decisione di aprire le scuole elementari e’ stata annunciata lunedì scorso in conferenza stampa dalla premier, ed è seguita la pubblicazione delle regole igienico-sanitarie da parte del ministero della sanità.

La settimana successiva seguira’ la Norvegia con l’apertura degli asili.

Ipotesi riapertura delle scuole entro qualche settimana in Germania: secondo Spiegel, la ripresa delle lezioni e’ valutata dagli scienziati dell’Accademia nazionale delle scienze della Leopoldina, che stanno pensando ad una riapertura a scaglioni, con i ragazzi piu’ grandi che saranno i primi a riprendere le lezioni.

Mercoledi’ Angela Merkel presiedera’ un vertice in teleconferenza con i governatori dei Laender per decidere i prossimi passi nella gestione della crisi innescata dalla pandemia.