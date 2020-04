Il Coronavirus nel Mondo: negli USA oltre 40mila morti, la Nuova Zelanda prolunga il lockdown

Secondo l’ultimo aggiornamento del monitoraggio della Johns Hopkins University, i casi confermati di Coronavirus nel mondo sono saliti a 2.404.071, con 165.229 vittime e 624.698 guarigioni.

Gli Stati Uniti hanno registrato in 24 ore altri 1.997 decessi legati al Coronavirus, per un totale di 40.661.

“Gli USA continuano a fare costanti progressi in questa guerra contro il Coronavirus“: ha affermato il presidente Donald Trump nel briefing alla Casa Bianca, annunciando un collegamento con i governatori, guidato dal vicepresidente Mike Pence, per valutare ulteriori interventi nella risposta all’emergenza.

Negli Stati Uniti finora sono 4,18 milioni le persone che sono state sottoposte al test. Trump ha annunciato che si prepara ad usare la Defence production act, una legge di guerra risalente agli anni ’50, per aumentare la produzione medica di tamponi per i test del coronavirus.

La Nuova Zelanda rimarrà un’altra settimana in lockdown per contenere la diffusione del Coronavirus: lo ha annunciato la premier Jacinda Ardern nel corso di una conferenza stampa. Il Paese, ha spiegato, è riuscito a fermare “l’esplosione incontrollata” dell’epidemia e potrà iniziare ad allentare le misure restrittive a partire dalla mezzanotte (ora locale) del 27 aprile. Il Paese è in lockdown dal 26 marzo, con misure che consentono gli spostamenti solamente per ragioni di lavoro o di stretta necessità. La Nuova Zelanda ha registrato un totale di 1.440 casi di contagio, con 12 decessi.