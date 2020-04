Coronavirus nel Mondo: gli USA si preparano “a 2 settimane orribili”, il Pentagono cerca 100mila sacchi per cadaveri

I casi di Coronavirus si avvicinano velocemente alla soglia del milione a livello globale: è quanto emerge dall’ultimo bollettino della Johns Hopkins University, che indica un bilancio dei contagi nel mondo a quota 937.170, con 47.235 morti e 193.770 guariti.

Gli Stati Uniti sono al primo posto della classifica dei casi con un bilancio complessivo di 216.515, seguono l’Italia (110.574) e la Spagna (104.118).

La Corea del Sud ha registrato 89 nuovi casi di contagio di Coronavirus nelle ultime 24 ore, in lieve calo rispetto ai 101 casi di mercoledì: lo hanno annunciato le autorità locali, manifestando preoccupazione per un aumento di nuovi focolai a Seul e nelle aree limitrofe . I nuovi casi di contagio portano il bilancio complessivo delle infezioni a 9.976.

Più di 5.000 persone sono morte negli Stati Uniti per l’epidemia di Coronavirus, che ha contagiato oltre 216mila cittadini nel Paese: è questo l’ultimo bilancio della Jonhs Hopkins University.

Nelle ultime 24 ore, 884 persone sono decedute per il Covid-19 nel Paese, il numero giornaliero più alto dall’inizio dell’epidemia in USA.

Secondo i media statunitensi, il Pentagono sta cercando di procurarsi fino a 100.000 sacchi per cadaveri a uso delle autorità civili, dato che l’epidemia si sta aggravando, con un alto numero di morti previsto nelle prossime settimane.

“Stiamo andando incontro a due settimane orribili“, ha affermato il presidente Trump, aggiungendo che l’arma più forte del Paese “è lo spirito della sua gente“. “Ci stiamo preparando per il peggio, perché sfortunatamente è quello a cui dobbiamo guardare“.