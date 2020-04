Coronavirus, oltre un milione di casi nel Mondo: in USA 1.169 morti in 24 ore, superato il record italiano

Sono ormai 1.016.128 i contagi di Coronavirus nel Mondo, secondo il monitoraggio della Johns Hopkins University.

Gli Stati Uniti hanno registrato un triste primato, quello del maggior numero di vittime in un giorno dall’inizio della pandemia di Coronavirus: 1.169 vittime in 24 ore. Gli USA hanno superato il record italiano dei 969 morti del 27 marzo.

Gli Stati Uniti finora hanno rilevato 243.453 casi positivi, più del doppio dell’Italia, e quasi 6mila decessi, secondo i dati della Johns Hopkins University.

Le autorità sanitarie cinesi hanno confermato 4 vittime e 31 nuovi contagi da coronavirus, dei quali due trasmessi localmente, nell’area di Wuhan, la cittadina dove è partita l’epidemia nel dicembre scorso. I nuovi casi portano il totale dei contagi in Cina a 81.620 e quello delle vittime a 3.322.

Sono più di diecimila le persone contagiate in Corea del Sud, che diventa così il secondo Paese più colpito dal Coronavirus in Asia. Secondo i Centri coreani per il controllo e la prevenzione della malattia, si sono registrati 86 nuovi casi nelle ultime 24 ore, portando a 10.062 il totale dei contagi. Sono invece 169 le persone che hanno perso la vita.

Secondo il responsabile della sanità australiana Brendan Murphy, i reali casi di Coronavirus nel mondo potrebbero essere fra i 5 e i 10 milioni: la differenza con il milione di contagi attualmente confermati sarebbe dovuta alla mancanza di test a tappeto nella maggior parte dei paesi. Come ha spiegato in una conferenza stampa, “gli unici numeri di cui mi fido sono quelli australiani, perché abbiamo il più elevato livello di test rapportati alla popolazione“.