Coronavirus nel Mondo, negli USA l’epidemia dilaga ma Trump insiste: “Riapriremo il Paese molto presto”

Le vittime del Coronavirus nel Mondo sono ormai 95.718: lo riporta l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University.

I casi totali sono 1.601.984 mentre le guarigioni sono 355.066.

In Cina si sono registrati 42 nuovi casi di Coronavirus di cui 38 importati da viaggiatori arrivati dall’estero: lo hanno reso noto le autorità di Pechino segnalando altri 47 positivi nella nazione ma asintomatici, e un solo decesso. Il totale dei contagi sale a 81.907 mentre il bilancio dei morti è 3.336.

Gli Stati Uniti hanno registrato altri 1.783 decessi correlati al nuovo Coronavirus in 24 ore, secondo i dati della Johns Hopkins University. Il bilancio giornaliero, inferiore a quello del giorno precedente (+1.973), porta a 16.478 il numero totale di decessi registrati negli USA, il Paese più colpito al mondo dalla pandemia dopo l’Italia. Per due giorni consecutivi – martedì e mercoledì – il Paese ha registrato quasi 2.000 decessi in 24 ore, i peggiori rapporti giornalieri al mondo dall’inizio dell’epidemia.

Solo gli Stati Uniti hanno più di un quarto dei casi dichiarati ufficialmente nel mondo, con oltre 460.000 in totale, secondo la Johns Hopkins University

“Se tutto va come speriamo riapriremo il Paese molto, molto, molto presto, lo spero“: lo ha affermato il presidente Trump nel briefing quotidiano della Casa Bianca sul Coronavirus, spiegando che si sta studiando come far ripartire il prima possibile parti dell’economia americana.