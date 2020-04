Coronavirus: Moretto (Iv) a Gualtieri, ‘allargare fondo mutui ad artigiani e commercianti’

Roma, 2 apr. (Adnkronos) – “Anche gli artigiani e i piccoli commercianti siano inclusi tra i beneficiari del Fondo solidarietà mutui ‘prima casa’, come originariamente previsto dal Dl Cura Italia. Il Governo intervenga per porre fine a una insensata discriminazione”. Lo sottolinea la deputata Sara Moretto, capogruppo di Italia Viva in Commissioni Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera, che ha scritto al ministro Roberto Gualtieri e al sottosegretario Paolo Baretta recependo le istanze di CNA.

“L’articolo 54 del Cura Italia allargava l’accesso al Fondo anche ai lavoratori autonomi e ai professionisti – ricorda la deputata -, ma il successivo decreto attuativo del MEF ha di fatto ridotto la platea determinando un’ingiusta esclusione di questi piccoli imprenditori che sono tra i più colpiti in questo momento di difficoltà”.

‘Al ministro Gualtieri e al sottosegretario Baretta ho formalmente chiesto di fare celermente un passo indietro, interpretando in maniera autentica quello che era lo spirito del Cura Italia, ovvero garantire un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno”, conclude.