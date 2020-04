Coronavirus: morta una dottoressa, il bilancio dei medici caduti sale a 151

Sale a 151 il bilancio dei medici morti per l’epidemia di Coronavirus in Italia.

E’ deceduta Maura Romani, medico ospedaliero: lo ha reso noto la Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), che aggiorna costantemente la lista dei medici deceduti includendo medici in attività, in pensione e medici in pensione richiamati in servizio o comunque attivi.