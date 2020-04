Altri due medici sono deceduti per coronavirus. Lo si apprende dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo). Sono Oscar Ros (specialista in Igiene e Medicina preventiva), colpito da Covid-19, e Andrea Farioli, le cui cause del decesso sono ancora da accertare ma segnala la Fnomceo, era un medico epidemiologo impegnato nella ricerca su Covid-19. Il totale dei medici deceduti dall’inizio dell’epidemia, rileva la Fnomceo, sale cosi’ a 140.