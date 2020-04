Coronavirus, a Brescia 1178 morti a marzo 2020: +323% rispetto al 2019, ma solo 234 attribuiti al Covid-19

Stando ai dati forniti da Ats sono 7945 i contagiati da coronavirus a Brescia. Il primo aprile sono stati registrati 178 casi, sei in più rispetto al giorno precedente. Il bilancio dei morti sale a 1394 solo in riferimento alla competenza di Ats Brescia che non conta il territorio della Vallecamonica. A Brescia città nel mese di marzo 2020 sono stati registrati 1178 morti compresi i deceduti negli ospedali della città Nello stesso mese del 2019 i morti nel capoluogo, erano stati 360. Sono decedute quindi 818 persone in più, ovvero il + 323%. Ad oggi nelle statistiche solo 234 sono però considerate morte Covid.