Coronavirus: oltre 110mila morti in Europa, ma ci sono buone notizie [DATI]

Sono oltre 110mila i morti in Europa per Coronavirus secondo un conteggio dell’AFP.

Il Robert Koch Institute, l’agenzia governativa tedesca che monitora l’andamento del Covid-19 in Germania, segnala che sono 145.694 i contagi in tutto nel Paese, con un aumento di 2.237 casi nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda le vittime, in totale l’istituto riporta 4.879 morti, 281 in un solo giorno. A essere maggiormente colpita è la Baviera, con 38.814 contagiati e 1.424 morti. A Berlino si sono registrati 5.312 casi e 105 morti.

“Nelle ultime 24 ore in Belgio abbiamo registrato 263 nuovi ricoveri a causa del Coronavirus, mentre 432 sono le persone che hanno lasciato l’ospedale,” ha riferito il virologo Steven van Gucht nella consueta conferenza stampa quotidiana di SPF Sante’ sul bilancio dei ricoveri, contagi e decessi. “Dalla giornata di ieri registriamo 263 morti, di cui 118 nelle Fiandre, 109 in Vallonia e 39 a Bruxelles, di questi 87 si sono avuti negli ospedali e 178 nelle case di riposo, per un totale di 6.262“. “933 sono i nuovi contagi, per un totale di 41.889“. “Malgrado il numero dei morti oggi diviene sempre più chiaro che il picco dei decessi è stato intorno al 12 aprile, ed è una buona notizia“.

In Spagna sono più di 208mila le persone contagiate: lo ha reso noto il ministero della Sanità di Madrid, spiegando che sono 208.389 le persone che hanno contratto il Coronavirus nel Paese. Sono invece 435 persone hanno perso la vita nelle ultime 24 ore dopo aver contratto l’infezione portando così a 21.717 il totale delle vittime.