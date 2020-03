Coronavirus, record di morti in Europa: 1789 in Gran Bretagna e 702 in Germania, +500 in Francia

Tornano a impennarsi i morti registrati per coronavirus negli ospedali del Regno Unito, Francia e Germania.

Nella patria della regina Elisabetta i decessi si sono concentrati soprattutto in Inghilterra e a Londra, raggiungendo un totale di 1.789 secondo i dati del ministero della Sanita’ britannico aggiornati ad oggi e con un nuovo record d’incremento di piu’ 381 conteggiato nelle ultime 24 ore. I contagi censiti passano invece da 22.141 a 25.150, ossia 3009 piu’ di ieri. I test eseguiti nel Paese superano infine ora i 143.000, a un ritmo salito a quasi 10.000 al giorno.

Un ragazzo di 13 anni, che non presentava malattie pregresse, e’ morto in Gran Bretagna dopo essere risultato positivo al test per il coronavirus. The Guardian scrive che il tredicenne, Ismail Mohamed Abdulwahab di Brixton, nel sud di Londra, e’ morto in ospedale nelle prime ore di lunedi’. Era risultato positivo al coronavirus venerdi’ scorso, un giorno dopo essere stato ricoverato all’ospedale King’s College. Secondo quanto riferito dalla famiglia. Un portavoce della NHS dell’ospedale King’s College ha dichiarato: “Purtroppo, un ragazzo di 13 anni che e’ risultato positivo per Covid-19 e’ deceduto, e i nostri pensieri e condoglianze sono con la famiglia in questo momento”.

E’ di 499 morti l’aumento record di vittime di coronavirus in un giorno in Francia, che fa salire il totale a 3.523 decessi. Il numero dei contagiati e’ di 52.128, secondo il direttore generale della Sanita’ in Francia, Jerome Salomon. Di questi, 22.757 sono ricoverati in ospedale e 5.565 sono nei reparti di rianimazione (558 in piu’ rispetto alle ultime 24 ore). I guariti, dimessi dagli ospedali, salgono a 9.044. Sono invece 7.578 i nuovi casi di coronavirus in Francia, dove il totale delle persone contagiate ha raggiunto quota 52.128. Tra le persone contagiate, oltre 5.500 versano in gravi condizioni.

Sono 4.254 i nuovi casi di coronavirus in Germania, portando a 68.180 il totale delle persone contagiate nel Paese. Lo rende noto la Johns Hopkins University, segnalando che altre 142 persone hanno perso la vita a causa del Covid-19, portando a 702 il totale delle vittime in Germania. Sono invece 15.826 le persone guarite, 5.064 in più rispetto al bilancio precedente.