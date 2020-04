Coronavirus: morto un bimbo di 5 anni, è la vittima più giovane dall’inizio dell’epidemia

I bambini sembrano quasi immuni, eppure non è così. Almeno non per tutti. Un bimbo di cinque anni è morto dopo essere stato contagiato dal nuovo Coronavirus in Gran Bretagna. Lo ha reso noto il Servizio di sanità pubblica. Si tratta della vittima più giovane da quando è scoppiata la pandemia. Non è chiaro se soffrisse di altre malattie e patologie pregresse. LA morte del piccolo porta a 4.313 il numero delle persone decedute nel Paese a causa del Covid-19. Il bimbo è risultato positivo dopo che un test è stato condotto in seguito alla sua morte ieri.