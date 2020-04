Coronavirus: morto pediatra, il bilancio dei medici caduti sale a 141

Un’altra vittima per Coronavirus tra i medici: si tratta di Silvio Marsili, pediatra in pensione.

Il totale sale a 141: lo riporta la federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), che aggiorna l’elenco dei colleghi deceduti. In totale, secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, sono 17.997 gli operatori sanitari contagiati.