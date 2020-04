Coronavirus: muore paziente cremonese trasferito in Germania, era il direttore di una casa di riposo

E’ morto lontano da casa, in Germania dove era stato trasportato per cercare di sconfiggere il coronavirus all’inizio dell’epidemia. E’ uno dei pazienti che era inizialmente ricoverato nell’ospedale di Cremona: Tiziano Chiappani, di Acquanegra Cremonese, direttore generale della casa di riposo di Fango, morto dopo 25 giorni di ricovero. E’ la seconda vittima cremonese deceduta in Germania dopo il trasporto in quel Paese a scopo sanitario. Il feretro di Chiappani tornera’ in Italia nelle prossime ore.