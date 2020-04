Coronavirus: la Nasa sviluppa un prototipo di ventilatore in 37 giorni

Anche la Nasa lavora nella lotta al nuovo coronavirus. Gli ingegneri dell’Ente spaziale statunitense hanno infatti sviluppato in 37 giorni un nuovo ventilatore ad alta pressione e su misura per il trattamento dei pazienti con Covid-19. Il test critico è stato superato martedì scorso presso la Icahn School of Medicine del Mount Sinai a New York, uno degli epicentri dell’epidemia di Sars-Cov-2 negli Stati Uniti. Il dispositivo, battezzato Vital-Ventilator Intervention Technology Accessible Locally, è stato sviluppato dagli ingegneri del Jet Propulsion Laboratory della Nasa, in California, per rendere disponibili i ventilatori tradizionali, comunque limitati, per i pazienti con i sintomi più gravi di Covid-19.

Il ventilatore polmonare realizzato dalla Nasa “è specificamente studiato per i pazienti Covid-19”. A chiarirlo sul suo sito ufficiale è il Jet Propulsion Laboratory, con base in California, che ha realizzato il prototipo del dispositivo medico in 37 giorni. In particolare, il Jpl spiega che “il ventilatore Vital può essere costruito più velocemente e ha una manutenzione più facile di un ventilatore tradizionale ed è composto da un numero molto inferiore di parti, molte delle quali sono attualmente disponibili per i potenziali produttori attraverso le catene di fornitura esistenti”.

“Il suo design flessibile -aggiunge il Jet Propulsion Laboratory- significa che può anche essere modificato per l’uso negli ospedali da campo installati in centri congressi, hotel e altre strutture ad alta capacità in tutti gli Usa e in tutto il mondo”

Come tutti i ventilatori, il Jpl spiega che “Vital richiede che i pazienti siano sedati e un tubo di ossigeno inserito nelle loro vie respiratorie per respirare”. “Il nuovo dispositivo non sostituirà gli attuali ventilatori ospedalieri, che possono durare anni e sono costruiti per affrontare una gamma più ampia di problemi medici. Vital è destinato a durare da tre a quattro mesi ed è specificamente studiato per i pazienti Covid-19” chiarisce il centro di ricerche californiano della Nasa.

“Le unità di terapia intensiva stanno vedendo pazienti Covid-19 che necessitano di ventilatori altamente dinamici” ha spiegato il dottor J.D. Polk, responsabile sanitario e medico della Nasa. Polk ha sottolineato che “l’intenzione con Vital è di ridurre la probabilità che i pazienti raggiungano lo stadio avanzato della malattia e richiedano un tipo di assistenza che vada oltre e sia più avanzata del ventilatore”. Il Jpl infine riferisce che l’Ufficio per il trasferimento tecnologico e le partnership aziendali di Caltech, che gestisce Jpl per la Nasa, offrirà una licenza gratuita per Vital e attualmente sta contattando l’industria medica commerciale per trovare produttori per il dispositivo.