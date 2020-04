Coronavirus: nascono i gemelli del lockdown, si chiamano “Covid” e “Corona”

Nel bel mezzo dell’emergenza Coronavirus e del lockdown, una coppia indiana del Chhattisgarh ha deciso di chiamare i propri figli, due gemelli appena nati, “Corona” e “Covid”.

I nomi sono sinonimo di pandemia, morte e sofferenza, ma non per i due neogenitori di Raipur, per i quali sono invece simbolo della vittoria nei confronti delle difficoltà.

I media indiani riportano che i due gemelli sono nati nella notte tra il 26 e il 27 marzo durante il “lockdown” nazionale decretato in India a causa della pandemia.

I nomi non sono definitivi, ha precisato Preeti Verma, la 27enne mamma, all’agenzia Pti: “Sono stata benedetta con questi due gemelli, un bambino e una bambina, alle prime ore del 27 marzo. Per ora li abbiamo chiamati Covid (il maschio) e Corona (la femmina). Il parto è stato molto difficile e con mio marito abbiamo voluto rendere memorabile quella giornata“.

La mamma e i due bambini sono stati dimessi e sono in buona salute.