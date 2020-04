Coronavirus: due navi della Costa in arrivo a Brindisi

Due navi da crociera della Costa arriveranno nel porto di Brindisi nei prossimi giorni. E’ quanto è stato stabilito nel corso di un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto ieri nella citta’ messapica. Si tratta di navi a bordo delle quali non ci sono passeggeri ma solo membri dell’equipaggio e che, considerate le restrizioni in vigore per l’emergenza Coronavirus, devono necessariamente rientrare.

Una arriva da Civitavecchia, l’altra da Singapore. Le navi attraccheranno nel porto esterno, nei pressi della banchina di Punta Riso. Su una delle due, a quanto si apprende, c’è solo il personale di macchina. Sull’altra anche i componenti dello staff che si occupa dei servizi alberghieri. In tutto si tratta di alcune centinaia di persone.

A quanto specificato dalla capitaneria di porto, l’equipaggio restera’ a bordo per una sessantina di giorni. Non sarà fatto sbarcare e sara’ comunque sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. In tutto sarebbero una settantina le navi da crociera pronte a rientrare in Italia, distribuite nei vari porti italiani.