La pasta con la ‘nduja calabrese utilizzata negli Ospedali della Spagna per combattere il Coronavirus [FOTO e DETTAGLI]

Negli Ospedali di Barcellona, in Spagna, arrivano ogni giorno migliaia di piatti all’insegna della tradizione gastronomica calabrese: pasta con la ‘nduja, maccheroni al ragù di capra e tante altre ricette che hanno un sapore che arriva direttamente dal profondo Sud dell’Italia grazie a ROC35, un’azienda spagnola fondata e guidata da Ascanio Pannuti, imprenditore di Reggio Calabria, che si è mobilitato in un progetto di solidarietà che ha visto numerosi ristoranti e aziende gastronomiche di Barcellona unirsi per nutrire il personale degli ospedali in cui si combatte la lotta contro il Coronavirus. L’impegno dell’azienda di Reggio Calabria è decisivo, non solo perchè i suoi uomini cucinano due volte al giorno per tantissimi medici, infermieri e tecnici ospedalieri, ma anche perchè hanno fornito i loro spazi come centro logistico per lo stoccaggio dei prodotti che anche gli altri ristoranti forniscono agli Ospedali.