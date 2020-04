Coronavirus, neonato di sei settimane morto nel Connecticut: è il deceduto per Covid-19 più piccolo al mondo

Un neonato di sei settimane e’ morto di Coronavirus nel Connecticut. Lo ha annunciato il governatore dello stato vicino a New York, Ned Lamont. I medici non erano riuscito a rianimarlo al suo arrivo all’ospedale, nei giorni scorsi, e ora e’ giunto il risultato positivo del test. “Pensiamo che sia una delle vittime piu’ giovani delle complicazioni del Covid-19“, ha commentato il governatore. Sabato scorso a Chicago era stata annunciata la morte di un bambino di nove mesi, il piu’ giovane fino alla notizia di oggi. Di solito il virus non colpisce e tantomeno uccide i bambini, ma purtroppo nel mondo si sono gia’ nelle scorse settimane verificati diversi casi anche nella fascia di eta’ infantile.