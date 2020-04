Coronavirus: nessun caso positivo in Basilicata per il 3° giorno consecutivo

Per il terzo giorno consecutivo non si registra alcun nuovo caso positivo di Coronavirus in Basilicata: la task force regionale ha reso noto che ieri sono stati effettuati 442 test e tutti sono risultati negativi.

Attualmente i positivi sono 193, a cui “vanno aggiunte 25 persone decedute e 147 persone guarite“. I pazienti “ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 55, mentre i cittadini in isolamento domiciliare sono 138“.