Coronavirus: a New York “superate le vittime delle Torri Gemelle, dobbiamo capire quanto questo virus sia distruttivo”

“Per quanto noi vogliamo tutti tornare alla vita normale, abbiamo voglia di uscire di nuovo e socializzare, non è ancora quel momento“: lo ha affermato il sindaco di New York, Bill de Blasio, chiedendo ai concittadini di non cedere sulle misure di distanziamento sociale ora che a nella Grande Mela si stanno registrando i primi progressi nella lotta al Coronavirus. “Il fatto è che il distanziamento sociale, la quarantena stanno funzionando: dobbiamo mantenere queste misure per essere sicuri di sconfiggere il Coronavirus ed essere assolutamente attenti a non farlo ritornare“.

“Abbiamo superato negli ultimi giorni le vittime del World Trade Center, dobbiamo capire quanto questo virus sia distruttivo“.

“Per la prima volta abbiamo un po’ di respiro, posso dirvi che possiamo affrontare questa settimana, abbiamo un grande aiuto dal governo federale e statale“.