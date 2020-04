Coronavirus, nello stato di New York dati in calo: “Negli USA i morti caleranno in un mese”

Nello stato di New York sono stati registrati nelle ultime 24 ore 367 nuovi decessi da coronavirus, in calo rispetto al precedente dato di 437 morti. Lo ha riferito il governatore Andrew Cuomo, nell’illustrare l’ultimo bollettino sanitario. “Il tasso generale di ricoveri è in calo, il numero delle intubazioni è in calo, anche il numero di casi è in calo“, ma “ancora non va bene”, ha detto Cuomo, definendo comunque “orribile” il dato sui decessi. “Ora siamo al punto in cui eravamo il 31 marzo, prima che iniziasse questa drammatica crescita nel numero dei casi”, ha detto ancora il governatore.

Il numero delle vittime a causa del Covid-19 negli Stati Uniti calera’ drasticamente entro la fine di maggio: lo ha detto l’immunologa Deborah Birx, la superesperta della task force antivirus della Casa Bianca. Birx ha pero’ messo in guardia dal fatto che ancora non si conosce quanto duri l’efficacia degli anticorpi sui pazienti guariti.

Birx, inoltre, smorza le polemiche ancora in corso per le parole di Donald Trump sul possibile uso dei raggi ultravioletti o delle iniezioni di disinfettanti per la cura del coronavirus. Intervistata dalla Cnn, l’esperta ha spiegato che quello del presidente era in realtà un “dialogo” col sottosegretario del dipartimento per la Sicurezza interna, Bill Bryan relativo ad un nuovo studio. Durante il briefing alla Casa Bianca, quando Trump si è rivolto a lei, ha spiegato la Brix, lei stessa ha chiarito che le iniezioni di disinfettanti non erano una terapia contro il virus. Bryan, ha spiegato ancora la Brix, aveva presentato uno studio su come i raggi ultravioletti e i disinfettanti possano uccidere il virus sulle superfici e sulle parti esterne del corpo umano, ma non all’interno di esso. E’ “un peccato“, ha lamentato l’esperta, che le informazioni contenute nello studio di Bryan siano andate perse a causa delle polemiche sollevate dalla stampa sulle parole del presidente.