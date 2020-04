Coronavirus, le news dal Mondo: in Cina solo 6 nuovi casi, gli USA potrebbero estendere il lockdown

Secondo l’ultimo aggiornamento del monitoraggio effettuato dalla Johns Hopkins University, nel Mondo i casi confermati di Coronavirus sono saliti a 2.708.885, con 190.858 vittime e 738.486 guarigioni.

La Cina ha comunicato 6 nuovi casi di Coronavirus e nessun decesso. I nuovi contagi sono quattro importati e due locali. Secondo quanto reso noto dalle autorità sanitarie, si registrano 34 casi asintomatici e 915 ‘attivi’ di cui 57 in condizioni critiche.

Negli USA sono morte altre 3.176 persone per il Coronavirus in 24 ore, portando il totale a quasi 50.000 decessi (49.759).

Il presidente Donald Trump ha annunciato che potrebbe estendere le linee guida sul distanziamento sociale fino all’inizio dell’estate o anche oltre: lo ha dichiarato nel quotidiano briefing con la stampa alla Casa Bianca, sostenendo che sarà una questione di buon senso ma “fino a quando non ci si sentirà sufficientemente al sicuro, le norme verranno mantenute“.

“Il vaccino è molto vicino“, ha affermato Trump, precisando tuttavia che “non sono vicini i test“.

In Brasile sono stati registrati 407 decessi nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 3.313. I casi confermato sono 49.492, secondo i dati ufficiali del governo di Brasilia.