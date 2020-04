Coronavirus, le ultime news dal Mondo: la Cina convoca il Parlamento, negli USA si profila “un cattivo inverno e un cattivo autunno”

La pandemia di Coronavirus nel Mondo ha contagiato 3.116.680 persone: è l’ultimo dato aggiornato fornito dalla Johns Hopkins University. Le vittime sono 217.168, mentre i guariti 928.712.

La Cina ha convocato il Parlamento il mese prossimo: la sessione parlamentare si aprirà a partire dal 21 e dal 22 maggio dando l’avvio, rispettivamente alla Conferenza consultiva politica del popolo cinese e al Congresso nazionale del popolo. L’evento era previsto per gli inizi di marzo ma a febbraio è stato deciso il rinvio a causa dei rischi connessi alla pandemia.

I morti per Coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati 2.200. I casi sono 1,01 milioni, secondo quanto emerge dai dati della John Hopkins University.

Per gli USA si profilano “un cattivo inverno e un cattivo autunno” se non ci si prepara al ritorno del Coronavirus: è il monito dell’immunologo della task force della Casa Bianca, Anthony Fauci, che durante un incontro all’Economic Club di Washington ha indicato la necessità di predisporre misure adeguate.