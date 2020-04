Coronavirus, le news dal Mondo: la Cina non riporta vittime da giorni, negli USA Trump conferma i festeggiamenti del 4 Luglio

Nel Mondo sono 2.628.916 i contagi accertati di Coronavirus: è questo l’ultimo dato aggiornato fornito dal monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime sono 183.441, mentre le guarigioni 784.986.

La Cina dai sei giorni non registra ufficialmente alcuna vittima da Coronavirus, mentre oggi i nuovi casi positivi sono stati 10, in calo rispetto ai 30 di ieri. In calo anche il numero di casi importati, 6 dai 23 di ieri.

Il conteggio dei nuovi asintomatici è in calo, a 27 da 42.

Negli Stati Uniti si sono registrati altri 1.738 decessi per il Coronavirus nelle ultime 24 ore: il totale dei morti sale così a 46.583 , mentre i contagi sono oltre 840.000.

Il presidente Trump ha confermato i festeggiamenti a Washington per il prossimo 4 luglio, giorno dell’Independence Day. “Faremo quello che abbiamo fatto“, ha spiegato durante il consueto briefing, sottolineando “il grande successo” dello scorso anno, tra voli acrobatici e la tradizionale parata.

In merito ad una possibile nuova ondata di contagi, Anthony Fauci, autorevole virologo della task force USA, ha affermato: “Sono certo che l’epidemia di Coronavirus ci sarà in autunno, ma saremo più preparati. Se sarà grande o piccola dipenderà dalla nostra risposta“.

Per quanto riguarda invece l’America Latina, il numero dei contagi nell’area è passata in circa 48 ore da 101.636 a 121.087 casi, mentre le vittime sono salite, in totale, a 6.116.

In Europa, secondo uno studio pubblicato da Le Monde, oltre 60mila decessi sono stati evitati in Francia grazie al lockdown. Se non ci fossero state le misure di contenimento, il virus avrebbe provocato molte più vittime e gli ospedali sarebbero andati al collasso. Lo studio è stato realizzato dagli epidemiologi dell’Istituto di Alta Formazione di Sanità Pubblica.