Coronavirus, le news dal Mondo: nessun contagio locale in Corea del Sud, negli USA Trump non ha dubbi, “il virus se ne andrà anche senza vaccino”

Nel Mondo i casi di Coronavirus confermati sono saliti a 3.193.961: lo riporta l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Le vittime sono 227.644, mentre le guarigioni 973.371.

La Corea del Sud ha registrato altri quattro casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, tutti importati. Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie, è la prima volta dal 15 febbraio scorso che il Paese non registra alcun contagio locale. I quattro contagi portano a 10.765 il numero complessivo dei casi mentre i decessi sono 247. Yonhap ricorda che la Corea del Sud ha registrato il suo primo caso, un cittadino cinese, il 20 gennaio scorso, raggiungendo il picco il 29 febbraio scorso.

Gli Stati Uniti hanno registrato nelle ultime 24 ore più di 2.500 decessi legati al nuovo Coronavirus, secondo il conteggio aggiornato dalla Johns Hopkins University. Dopo due giorni di rallentamento, questo nuovo balzo (+2.502 ) porta il bilancio americano a 60.853 morti in totale dall’inizio della pandemia, secondo i dati costantemente aggiornati dall’università.

E’ di gran lunga il paese più colpito, con un milione di casi diagnosticati, un terzo di quelli registrati in tutto il mondo.

Il Coronavirus “sta per andarsene“, ha assicurato ieri il presidente Donald Trump dalla Casa Bianca. “Andrà via, sarà sradicato“. “Anche senza vaccino, se il virus è andato, si torna dove eravamo“. “Avere un vaccino sarebbe una grande cosa ma ci arriveremo (alla normalità) in ogni caso. Ovviamente dobbiamo aspettare che il virus se ne vada e se ne andrà“, ha affermato il tycoon.

Secondo il Wall Street Journal il governo degli Stati Uniti ha appena ordinato ulteriori 100.000 sacchi per salme.

Il Governo giapponese sta valutando un’estensione di un mese dello ‘stato di emergenza’, la cui scadenza è prevista il prossimo 6 maggio, per meglio fronteggiare l’emergenza. Nel corso di un’audizione del comitato finanziario della Camera alta del Parlamento, il premier Shinzo Abe ha detto che occorrerà aspettare fino alla scadenza del termine, e decidere in base al numero dei contagi, aggiungendo che al momento le prospettive non sono incoraggianti.

Lo stato di emergenza in Giappone non equivale ad un lockdown sul modello in atto in Italia, piuttosto si tratta di un invito volontario ai cittadini a evitare le uscite non essenziali, e la raccomandazione alle attività commerciali e ai negozi a ridurre gli orari di apertura al pubblico.

Secondo gli ultimi dati ufficiali, i casi a livello nazionale in Giappone sfiorano quota 14.000 con 447 vittime accertate.