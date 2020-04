Coronavirus, le news dal Mondo: in USA più vittime che nella guerra in Vietnam, la Nuova Zelanda riparte

La pandemia di Coronavirus ha fatto registrare a livello globale 3.041.517 contagi: è quanto emerge dall’ultimo monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime in totale sono 211.159 e le guarigioni 894.062.

E’ in calo il bilancio quotidiano dei morti di Coronavirus negli Stati Uniti. Secondo la John Hopkins University nelle ultime 24 ore sono stati 1.303, contro i 1.330 di ieri. Ancora alto il dato sui contagi che, dall’inizio della pandemia, sfiorano il milione (987.022).

In due mesi sono morte almeno 56.144 persone negli USA: durante la guerra in Vietnam, in 20 anni, dal 1955 al 1975, morirono 58.220 americani di cui 47.343 in combattimento.

Secondo il presidente Trump ci saranno probabilmente 60mila-70mila morti in totale a causa del Coronavirus.

“Sono felice che l’Italia si stia riprendendo“, ha detto Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca.

Il Coronavirus è sotto controllo in Nuova Zelanda, ma il Paese “non è ancora fuori pericolo“: lo ha affermato la premier neozelandese Jacinda Ardern.

La Nuova Zelanda ha allentato il lockdown, attualmente al “Livello 3”;tanno ripartendo alcune attività nei settori non essenziali, delle costruzioni, dell’istruzione e del benessere.

In Australia anche lo Stato più popoloso del Paese, il New South Wales, si sta preparando ad allentare le misure.