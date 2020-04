Coronavirus: “No al tampone a tutti, non è completamente affidabile”

“Non sono un fan del tampone a tutti. Quello che abbiamo adesso non è completamente affidabile, e le misure che seguono a un tampone positivo sono quelle già attuate ovunque: nella gestione della crisi cambierebbe poco“: lo ha affermato Michele Grio, direttore del reparto di anestesia e rianimazione dell’ospedale di Rivoli, ai microfoni della trasmissione radiofonica ‘Circo Massimo’ su Radio Capital. All’inizio il ritmo del lavoro, “ci ha messo in crisi, ma ora è un po’ rallentato. Non vuol dire che i contatti siano diminuiti“. “Quando torno a casa, mi metto sui social e faccio un’analisi della giornata per trarre spunti positivi dal nostro vissuto. La gente ha bisogno di sapere che una luce in fondo al tunnel c’è“.